Op een warme zomerdag staan in Zandvoort al enorme files doordat strandgangers massaal naar de Noord-Hollandse badplaats komen. Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag komen meer dan 200.000 mensen naar Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland en om te voorkomen dat dit op een groot verkeersinfarct uitloopt, is een mobiliteitsplan opgesteld. Dit is hoe een verkeerschaos tijdens het Formule 1-weekend moet worden voorkomen.

Voor auto's en motors is Zandvoort vanaf donderdag nagenoeg onbereikbaar. De gemeente en de organisatie van het raceweekend willen voorkomen dat er files in het dorp ontstaan en dus is Zandvoort hermetisch afgesloten. Je komt het dorp alleen te voet of met de fiets in.

Alleen mensen met een doorlaatbewijs mogen de hekken met de auto passeren. Dat gaat om omwonenden en mensen die bij de race betrokken zijn. De wegafsluitingen lopen tot ver buiten het dorp, tot in Haarlem. Inwoners van Zandvoort is wel gevraagd om hun auto tussen 7.00 uur en 12.00 uur en 16.00 uur en 20.00 uur zoveel mogelijk te laten staan, omdat het dan erg druk is in het dorp.

Wie toch met de auto naar het race-evenement wil komen, kan parkeren op een groot parkeerterrein in Beverwijk. Vanaf daar rijden pendelbussen naar het circuit. Een plek in een pendelbus moet wel eerder gereserveerd zijn.

Zo'n 10 procent van de bezoekers komt met de auto, verwacht de organisatie.

Het is de bedoeling dat bijna de helft van het publiek met de fiets naar Zandvoort komt. Omdat het om tienduizenden fietsers per dag gaat, is er eenrichtingsverkeer op fietspaden ingesteld en zijn er een stuk of tien grote fietsenstallingen op een kwartier lopen van het circuit gezet.

Op grotere afstand van Zandvoort kunnen bezoekers de auto parkeren en daar met hun met de auto meegenomen fiets naar het circuit rijden. Ook kunnen ze een vooraf gereserveerde fiets huren en daarmee naar Zandvoort fietsen.

Er rijden vrijdag, zaterdag en zondag twaalf treinen per uur van en naar station Zandvoort. Dat zijn er twee keer zoveel als gebruikelijk. Om ervoor te zorgen dat er ook op het spoor geen oponthoud ontstaat, zijn meerdere spoorwegovergangen tussen Amsterdam en Zandvoort afgesloten.

Station Overveen, waar de sprinter van Haarlem naar Zandvoort normaal gesproken ook stopt, is op de racedagen volledig afgesloten.

De verdubbeling van het aantal treinen op de lijn Haarlem-Zandvoort zorgt er wel voor dat de NS elders in het land minder treinen inzet.

Zandvoort is ook gewoon per bus te bereiken, al zijn bepaalde wegen ook voor bussen afgesloten en vervallen daardoor sommige haltes. De organisatie van de Grand Prix houdt er rekening mee dat meer dan een kwart van de bezoekers met het openbaar vervoer naar Zandvoort komt.

Bijna 10 procent van het racepubliek komt lopend naar het circuit en enkele duizenden bezoekers reizen met de touringcar. Dat kan een touringcar zijn die door een grote groep is gehuurd. Maar verdeeld over het land zijn er ook 275 opstapplaatsen voor racefans die naar Zandvoort gaan. Ook deze plekken moesten vooraf gereserveerd worden.

De organisatie van het raceweekend weet vrij zeker hoe mensen naar het circuit komen, doordat die bezoekers vooraf heeft gevraagd van welk vervoersmiddel ze gaan gebruikmaken. Bij de verkoop van toegangskaarten zijn vaak ook al direct de kaarten voor het vervoer van en naar het circuit gekocht.

Het weer lijkt overigens mee te werken, aangezien het waarschijnlijk droog blijft en dus prima fietsweer is.