Het lerarentekort in Rotterdam, Amsterdam en Almere is bij de start van het schooljaar groter dan een jaar eerder. Hierdoor zitten er soms meer leerlingen in één klas en staan er meer mensen zonder het juiste diploma voor de klas. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de vijf steden met het grootste lerarentekort.

Utrecht zag voor deze zomer een verdubbeling van het aantal vacatures voor leerkrachten. Of er op dit moment nog steeds meer vacatures zijn, is niet bekend. Er zijn volgens een woordvoerder van de gemeente geen scholen in Utrecht meer met een heel groot tekort aan leraren.

Van de vijf steden die NU.nl sprak, kon alleen Den Haag nog helemaal niets over zeggen over een mogelijke toename van het lerarentekort in de stad. Den Haag kampt wel al langere tijd met een groot lerarentekort.

Het lerarentekort betekent voor leerlingen op dit moment niet dat hun school dichtgaat. In de grote steden zijn alle scholen opengegaan. Maar het betekent bijvoorbeeld wel dat leerlingen vaker in grote klassen zitten. En als een leerkracht een keer ziek is, zit er steeds vaker niets anders op dan de klas naar huis te sturen.

Meer onbevoegden voor de klas

Ook staan er in Amsterdam, Rotterdam en Almere steeds meer mensen voor de klas die nog niet klaar zijn met hun opleiding of helemaal niet zijn opgeleid om in hun eentje voor de klas te staan. Dit zijn zogenoemde onbevoegde docenten.

Klassenassistenten en zijinstromers vullen op veel scholen de gaten, aldus Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs in Amsterdam.

Utrecht is de enige van de vijf steden waar het gelukt is geen onbevoegde leraren voor de klas te hebben. Volgens de woordvoerder was hier wel "kunst- en vliegwerk" voor nodig.

Ook zijn er meestal geen bevoegde vervangers te vinden als een leerkracht uitvalt. "Dan kan het zo zijn dat er een onbevoegde leraar voor de klas staat, of dat een klas moet worden verdeeld over andere klassen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Grootste problemen in kwetsbare wijken en op basisscholen

Waarom er juist dit jaar weer meer vacatures voor leerkrachten zijn, heeft geen van de gemeenten nog onderzocht.

Het lerarentekort is volgens de steden al langere tijd een stuk groter op basisscholen dan op middelbare scholen. Op middelbare scholen is het op dit moment vooral lastig docenten te vinden voor specifieke vakken, zoals wiskunde en natuurkunde.

Amsterdam en Den Haag laten weten dat het lerarentekort in die steden het grootst is in kwetsbare wijken en buurten. "In die wijken en buurten waar de problemen al het grootst zijn en kinderen het minst meekrijgen van thuis, daar zie je ook dat het lerarentekort nog veel groter is", aldus Moorman.

Onderzoeksjournalist Shannon Bakker duikt de komende tijd verder in het lerarentekort. Heb jij een tip? Stuur dan een mailtje naar tips@nu.nl.