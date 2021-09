In de nacht van woensdag op donderdag zijn twee balkons van een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oudenbosch naar beneden gestort. Het lijkt erop dat beide balkons zijn afgebroken, meldt Omroep Brabant. Niemand raakte hierdoor gewond.

Het gaat om een complex met 32 appartementen aan het Luitenant Looymanshof dat begin jaren tachtig is gebouwd. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. "Op dit moment wordt dat nog onderzocht", vertelt een woordvoerder van de gemeente Halderberge in gesprek met NU.nl. Bouwkundige adviseurs zijn ter plekke om de schade te bekijken.

De bewoners van het complex hoeven hun woning niet te verlaten. Ook de bewoners van de appartementen waarvan de balkons zijn ingestort, kunnen in hun huis blijven. "Ze mogen alleen geen gebruik van het balkon maken", aldus de woordvoerder. "Want ook andere balkons van de flat vertonen scheuren. Mocht het onderzoek uitwijzen dat er meer maatregelen genomen moeten worden, doen wij dat natuurlijk."