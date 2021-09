Donderdag is het op veel plaatsen bewolkt, met name in het noorden van het land. De bewolking wordt af en toe afgewisseld met opklaringen.

's Nachts kunnen opklaringen voor lichte mist zorgen. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt, vooral in het noorden en westen van het land. Elders breekt vaker de zon door.

Vanuit het noorden waait een matige wind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.

Vrijdag zijn er zonnige perioden, met name in het zuiden van het land. Ook zal de temperatuur dan op veel plaatsen iets toenemen.

