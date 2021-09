De rechtbank in Breda heeft de man die in juni 2019 de Belgische loodgieter Johan Van der Heyden doodde zeventien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Na de fatale mishandelingen liet de 32-jarige Nicky S. uit Bergen op Zoom het lichaam samen met drie anderen op lugubere wijze verdwijnen bij Steenbergen.

Wanda van R. (41) uit het Belgische Zoersel kreeg tien jaar cel opgelegd. Van der Heyden had een buitenechtelijke relatie met haar en had haar ooit verteld dat hij veel zwart geld had. Toen Van R. een relatie kreeg met S., ontstond het plan om dat geld te stelen. Dat liep vreselijk uit de hand.

Het lijk werd na de dood met een kettingzaag in stukken gezaagd en verbrand op het erf bij de woonwagen van Edna V. in Steenbergen. De lichaamsdelen hebben dagenlang liggen branden. De resten werden in een speciekuip gegooid en de verdachten vulden die vervolgens met cement, waarna alles op de bodem van het Schelde-Rijnkanaal werd gegooid. Dat alles gebeurde volgens de rechtbank met "onvoorstelbare doortastendheid". Een half jaar later werden de resten door de politie opgedoken.

De rechtbank zei dat de loodgieter in "een walgelijke val was gelokt" en "door een hel moet zijn gegaan".

V. kreeg acht jaar cel. V's dochter Cheyenne, destijds achttien jaar oud, kreeg geen straf. Haar bijdrage was gering: ze hielp bij de aanschaf van de speciekuip en het cement. Bij haar was daarnaast sprake van psychische overmacht, door een ontwikkelingsstoornis en haar sterke afhankelijkheid van en loyaliteit aan haar moeder.