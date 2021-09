Het KNMI heeft woensdag de lijst met stormnamen voor het komende stormseizoen bekendgemaakt. In de door het KNMI, het Britse Met Office en het Ierse Met Éireann samengestelde lijst is ook de Nederlandse inbreng terug te zien. Zo krijgen we vanaf deze maand wellicht te maken met storm Corrie, storm Tineke en storm Kim.

Elk jaar stellen de drie weerbureaus een lijst met stormnamen samen. Een storm krijgt pas een naam als het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft. De namen moeten ervoor zorgen dat meer mensen zich van het gevaarlijke weer bewust worden.

Het KNMI heeft dit jaar onder meer de naam Corrie ingebracht, een verwijzing naar de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI Corrie van Dijk. Daarnaast heeft het instituut de naam Eunice geopperd. Deze verwijst naar klimaatwetenschapper Eunice Foot, die volgens het KNMI pionierde in het onderzoek naar het broeikaseffect.

Andere bijdragen van het KNMI zijn Herman en Tineke. Samen met Met Office werd ook de naam Franklin aan de lijst toegevoegd, waarmee ze de eerder dit jaar overleden KNMI-medewerker en NOS-weerman Frank(lin) Kroonenberg willen eren.

De eerste storm van het jaar krijgt de naam Arwen. Om aan internationale afspraken voor stormnamen te voldoen, worden de letters Q, U, X, Y en Z niet gebruikt. De huidige stormnamenlijst wordt afgesloten met de naam Willemien.

Op 9 februari 2020 trok voor het eerst een storm met een naam over ons land: storm Ciara. In de daaropvolgende periode kreeg Nederland onder meer te maken met stormen Odette, Bella, Christoph en Darcy.