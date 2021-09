Homo- en biseksuele mannen die een monogame relatie hebben, mogen sinds deze woensdag bloed doneren. Later deze maand gaat lhbti-organisatie COC met onder anderen demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) in gesprek over de voorwaarde van een monogame relatie, die niet geldt voor heteroseksuele bloeddonoren.

Voorheen mochten homo- en biseksuele mannen alleen bloed doneren als ze vier maanden geen seks hadden gehad. Daardoor was bloeddonatie door seksueel actieve homo- en biseksuele mannen vrijwel onmogelijk.

Mannen die seks met mannen hebben, werden door de bloedbanken beschouwd als een groep met een verhoogd risico op infectieziektes, zoals aids. Van Ark maakte afgelopen maart bekend dat dit beleid in september zou worden aangepast naar een individueler beleid. Homo- en biseksuele mannen mogen nu bloed doneren als ze ten minste twaalf maanden een monogame relatie hebben.

COC, die zich al jarenlang inzet tegen het uitsluiten van homo- en biseksuele mannen bij het bloeddonorschap, is positief over de verandering en spreekt van "een doorbraak". Tegelijkertijd laat de organisatie weten een donatiebeleid te willen waarin "het helemaal niet meer uitmaakt met wie je seks hebt, maar alleen of je veilige seks hebt" en spreekt deze maand daarover met Van Ark, bloedbank Sanquin en patiëntenvereniging NVHP.

Van Ark liet eerder al weten dat ook de mogelijkheden voor homo- en biseksuele mannen zonder vaste partner worden onderzocht. Mogelijk zouden zij eind 2022 ook bloed mogen doneren. Bloedbank Sanquin onderzoekt hoe dat met een combinatie van gerichte vraagstelling en gevoelige bloedtesten zo veilig mogelijk kan.