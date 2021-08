De politie gaat ook eigen waarnemers inzetten tijdens het preventief fouilleren naar wapens in meerdere Amsterdamse wijken. Dat hebben burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie dinsdag afgesproken, bevestigt voorzitter van de Nederlandse Politie Bond (NPB) Jan Struijs na berichtgeving van AT5.

De politie start woensdag met het preventief fouilleren, waarmee het stadsbestuur wil kijken of het wapenbezit in de stad kan worden verminderd, voornamelijk onder jongeren. De gemeente stuurt waarnemers mee, burgers geselecteerd uit vrijwillige aanmeldingen, om erop toe te zien dat agenten zich niet schuldig maken aan etnisch profileren.

Voor de politie is dat een breuk in de vertrouwenskwestie binnen de driehoek. "Je voedt het wantrouwen. Alsof we ons werk niet goed doen, maar dat is niet zo", aldus Struijs.

De politie wil wel dat de preventieve fouilleeractie doorgaat, maar daarvoor moest eerst overeenstemming over de voorwaarden worden bereikt. "Als we zeggen 'we werken niet mee onder deze voorwaarden' en er wordt iemand doodgeschoten, krijgen wij het op ons bordje", zegt Struijs.

Daarom gaan waarnemers van de politie mee, die toezien op het werk van agenten en kijken hoe de burgerwaarnemers hun nieuwe taak uitvoeren. "Dan zijn we niet afhankelijk van hun waarnemingen en maken we de afhankelijkheid ervan kleiner. Het is een signaal dat we hier niet op zitten te wachten."