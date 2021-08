Het Openbaar Ministerie (OM) denk dat de recente 'vergisontvoering' van een man uit Hoofddorp en een reeks incidenten in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht met elkaar te maken hebben. Volgens een woordvoerder van het OM Rotterdam is het onderzoek naar de ontvoering van de man een losse zaak, maar hangt die "zeer waarschijnlijk" samen met een onderschepte partij cocaïne in de haven van Antwerpen, net zoals de incidenten in Zuid-Holland.

Op donderdag 5 augustus werd een 56-jarige Hoofddorper ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius. De politie vermoedde dat de daders een ander slachtoffer voor ogen hadden. Vlak na het incident werden zes verdachten aangehouden, het slachtoffer werd pas vijf dagen later in Delft gevonden.

Het OM vermoedde dat de zaak verband hield met een partij onderschepte cocaïne. De drugs werden op 28 juli 2021 door de douane onderschept in de haven van Antwerpen.

De politie maakte dinsdag bekend dat ook meerdere incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht in verband worden gebracht met de onderschepte partij. Het gaat onder meer over een incident in Zwijndrecht waarbij in de nacht van 13 op 14 augustus een auto een bedrijfspand binnenreed. Door de daaropvolgende brand raakte het pand zwaar beschadigd.

In Alblasserdam vonden eind augustus twee incidenten plaats waarbij een woning en een bedrijfspand zwaar beschadigd raakten. In beide gevallen vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Daarnaast wordt ook de beschieting van een woning aan de Tromplaan in Hendrik Ido Ambacht in de nacht van 27 op 28 augustus meegenomen in het onderzoek.

Volgens de politie zijn inmiddels verschillende woningen en panden op last van de burgemeester gesloten. Dennis den Os van de politie Rotterdam roept in het persbericht op tot stoppen. "Er worden ook onschuldige mensen in gevaar gebracht. Volstrekt onacceptabel. Het onderzoek is in volle gang. We willen het geweld stoppen en de verantwoordelijke criminelen opsporen en aanhouden."