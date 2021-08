Op een begraafplaats in de Noord-Brabantse plaats Halsteren is dinsdag een stoffelijk overschot opgegraven. Het gaat om het lichaam van iemand die onder verdachte omstandigheden is overleden.

Het kerkhof was daarvoor enkele uren afgesloten. Het lichaam is overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om onderzocht te worden.

De opgraving is volgens een woordvoerder van de politie onderdeel van een lopend rechercheonderzoek. De politie kan niet zeggen om wie het gaat en wat de verdachte omstandigheden zijn.