De smokkel van mensen over de Nederlandse grens, waar criminele bendes veel geld aan verdienen, wordt niet goed aangepakt, blijkt dinsdag uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De marechaussee die hiervoor verantwoordelijk is, heeft volgens de inspectie "een beperkt beeld" van de aard en omvang van deze vorm van criminaliteit.

De marechaussee houdt toezicht op de mensen die via land, de zee of de lucht binnenkomen. Illegale migratie en mensensmokkel bestrijden is volgens de dienst een belangrijk onderdeel van zijn taken, maar de aanpak hiervan verloopt niet goed.

Dat komt onder meer doordat de dienst zich bij de bestrijding vooral richt op incidenten en geen structurele aanpak heeft, zo concludeert de inspectie, die de gang van zaken "problematisch" noemt. Zo worden er geen concrete doelstellingen vastgelegd en worden er weinig langdurige onderzoeken uitgevoerd. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat mogelijke verbanden tussen bendes niet worden gezien.

Daarnaast werken de onderdelen binnen de marechaussee die zich met mensensmokkel bezighouden niet goed samen. Daardoor worden kennis en informatie niet goed gebruikt, stelde de inspectie vast.

Binnen de marechaussee zijn echter weinig mogelijkheden om een opleiding op het terrein van mensensmokkel te volgen. Tegelijkertijd vertrekken veel medewerkers of stromen zij door naar een andere functie, waardoor ook kennis en ervaring vertrekken. Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor dit personeelsbeleid.