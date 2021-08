Tony de G. heeft dinsdag in de rechtbank verklaard dat zijn belangrijkste motivatie om kroongetuige te worden in het liquidatieproces Eris, zijn eigen veiligheid was. De man zei uit de criminaliteit te willen stappen en het Openbaar Ministerie (OM) bood hem die kans.

De G. werd in 2017 in Spanje aangehouden omdat hij betrokken was bij de moord op Jaïr Wessels in juli van dat jaar. De politie benaderde hem al snel met de vraag of hij bereid was over anderen te verklaren, waarop de 36-jarige man toehapte.

De G. vertelde de rechtbank dat hij van de politie te horen kreeg dat er veel bewijs voor zijn rol bij de moord op crimineel Wessels lag. Hij besloot vervolgens op advies van zijn toenmalige advocaat om te bekennen. Hij was alleen van plan over zichzelf te verklaren, maar toen hem werd voorgehouden dat de politie graag nog een keer met hem in gesprek zou gaan, sloeg hij dat niet af.

"Ik had mijn leven niet meer op de rit", aldus De G. De kroongetuige, die onder andere actief was in de drugs- en wapenhandel, vertelde de rechtbank altijd al crimineel te zijn geweest, maar de grens te trekken bij het plegen van huurmoorden. Het OM bood hem naar eigen zeggen de kans om uit het criminele leven te ontsnappen en die wilde hij pakken.

Kroongetuige: 'Heb niemand ontzien'

Dat hij ook moest verklaren over onder andere zijn goede vriend Howard K. en de rol van zijn eigen vader, die in dit proces niet wordt vervolgd, nam hij voor lief. "Ik heb niemand ontzien", aldus De G., die opmerkte er wel moeite mee te hebben.

De reden dat De G. niet eerder besloot om naar justitie te stappen, was volgens hem omdat hij nooit eerder hulp aangeboden kreeg. Daarnaast was hij banger voor Caloh Wagoh dan voor de politie. "De politie vermoordt je niet, Caloh Wagoh wel", verduidelijkte hij. "Ik weet waar ze toe in staat zijn", verwees hij naar de verdenkingen in Eris.

Het gaat in dit strafproces om vijf liquidaties en elf moordplannen. De G. zegt als lid van Caloh Wagoh kennis te hebben van verscheidene van die strafbare feiten. Hij zegt enkel strafkorting te krijgen als het gaat om de strafeis tegen hemzelf, maar geen andere voordelen zoals een financiële.