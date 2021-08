Het laatste weekend van augustus verliep in een groot deel van Nederland grijs en regenachtig, maar er is zonniger weer in september op komst. Van een volwaardige nazomer is echter (nog) geen sprake, zegt Alfred Snoek van Weerplaza dinsdag in gesprek met NU.nl.

Op de meeste plaatsen blijft het de komende week droog en krijgt de zon geleidelijk steeds meer ruimte, al zullen met name in het noorden en oosten soms ook nog wel wolkenvelden overheersen.

Zaterdag kan het warm worden. "Als het meezit, wordt het in het binnenland zelfs 25 graden", aldus Snoek.

Vanaf zondag is het weer onzekerder. "We krijgen dan weer te maken met bewolking en buien. Zodra de zon doorbreekt is het wel aangenaam, want er wordt geen koud weer verwacht. Maar echt volwaardig zomerweer - dagen achter elkaar warm en zonneschijn - lijkt er niet aan te komen."

Zomer was ondanks matig gevoel wél warm

De meteorologische zomer van 2021 was met een gemiddelde temperatuur van 17,7 graden iets warmer dan normaal, aldus Weerplaza. Slechts twaalf zomers sinds 1901 verliepen warmer. Voor veel mensen voelde deze zomer echter helemaal niet warm en dat komt volgens Weerplaza onder meer door het gebrek aan zomerse warmte in de hoogzomermaanden juli en augustus.

Ook de zon kreeg het steeds lastiger en het regende vaker. In juni was er nog dertig uur meer zon dan normaal, maar in juli was de zon twintig uur minder dan gebruikelijk te zien. Augustus eindigt met een 'zontekort' van zo'n veertig uur.