De Nationale Politie wil foto's die gemaakt zijn met kentekencamera's en waarop bestuurders of bijrijders herkenbaar te zien zijn soms kunnen gebruiken voor opsporingsonderzoeken. Dat zegt Sjoerd Top, het sectorhoofd van de Dienst Infrastructuur bij de Landelijke Eenheid, in NRC.

Het gaat om beelden die worden gemaakt door camera's die deel uitmaken van het Automatic Number Plate Recognition-systeem (ANPR). Aan dit systeem zijn driehonderd camera's gekoppeld die langs snelwegen en provinciale wegen in Nederland staan.

Ze controleren de kentekens van langsrijdende auto's, zodat de politie bijvoorbeeld snel kan herkennen welke automobilisten nog een hoge boete moeten betalen.

Van de aangesloten camera's kunnen er 55 ook inzittenden vastleggen. Het gebruik van de camera's werd onlangs stilgelegd toen bleek dat al vijf jaar lang ook foto's van bestuurders worden gemaakt zonder dat daar een wettelijke basis voor is. Deze beelden werden gebruikt voor opsporingsdoeleinden en strafrechtelijke onderzoeken, terwijl dat dus wettelijk niet mag.

'Politie vraagt dan minder privacygevoelige info op'

Top stelt in NRC dat met het gebruik van kentekenfoto's kan worden voorkomen dat de politie toegang moet vragen tot andere privacygevoelige informatie.

"Ik hoef dan niet van die duizenden onschuldige burgers de telecomgegevens op te vragen, omdat de foto gewoon laat zien wie er achter het stuur zat", zegt het sectorhoofd. "De wetgever heeft allerlei waarborgen ingebouwd om de privacy zo min mogelijk te schenden, maar op sommige punten is het tegengestelde aan de gang."

De Landelijke Eenheid pleit ervoor dat de foto's mogen worden gebruikt bij ernstige vergrijpen als een gewapende overval, een moord of een dodelijke aanrijding.

Camera's maken dagelijks 350.000 foto's

De camera's maken dagelijks zo'n 350.000 foto's. Volgens het OM zijn de foto's de afgelopen vijf jaar in een klein aantal strafzaken gebruikt, maar een specifiek aantal is daarbij niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk hoeveel foto's van automobilisten er in het politiesysteem zijn opgeslagen.

Sinds 2019 mogen ANPR-beelden automatisch 28 dagen bewaard worden. Met de bevoegdheid kan de politie tot vier weken na een misdrijf onderzoeken welke kentekens allemaal rond de plaats delict gesignaleerd zijn.