Op de Militariabeurs in Houten mogen geen 'Holocaustspullen' meer te koop worden aangeboden, zoals een gedragen Jodenster. Dat zegt organisator Gaston Vrolings maandag tegen het AD.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) zeiden zaterdagavond naar aanleiding van beelden in de uitzending van consumentenprogramma Kassa aangifte te doen tegen de Militariabeurs.

In de uitzending was te zien dat op de beurs nazivoorwerpen worden verkocht, zoals dolken met hakenkruizen en SS-leuzen, bustes van Adolf Hitler en Duitse eremedailles met hakenkruizen erop.

Ook werd er een Jodenster met de gegevens van de draagster verkocht voor een bedrag van 2.500 euro. CJO-voorzitter Ronny Naftaniel noemde de beurs "walgelijk". Hij vond het ernstig om te zien "dat er aan deze verwerpelijke ideologie zo veel geld wordt verdiend".

Vrolings laat weten dat hij aanvankelijk verbaasd was over de aangifte. "Al veertig jaar bestaan deze beurzen en het zijn doodgewone verzamelaars die de beurs bezoeken", zegt de organisator, die vindt dat de beurs een educatief doel dient. Hij geeft aan dat er altijd handhavers van de gemeente op de beurs rondlopen.

Nu is toch besloten dat de verkoop van 'Holocaustspullen' op de beurs verboden is. "Een Jodenster verhandel je niet op een beurs. Dat zal ik alle standhouders laten weten. Deze ene is erdoorheen geglipt", aldus Vrolings.