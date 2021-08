De wolf die vrij rondliep in DierenPark Amersfoort is verdoofd en teruggebracht naar zijn verblijf. Volgens de oorspronkelijke Burgernet-melding zijn er geen gewonden gevallen en is de situatie onder controle. Bij het vangen van de wolf bleek nog een tweede wolf te zijn ontsnapt.

De twee wolven zijn uiteindelijk verdoofd en teruggebracht naar hun verblijf.

Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, is nog niet bekend. De wolf zou een gat hebben gegraven onder het hek van zijn verblijf. Een andere wolf zou gevolgd zijn.

Bezoekers van het dierenpark werden verzocht een veilige binnenlocatie op te zoeken. Een deel van de dierentuin werd ontruimd.

Via de omroepinstallatie van het park werd iedereen op de hoogte gebracht van de loslopende wolf. Bezoekers werden gerustgesteld met de mededeling dat wolven banger zijn voor mensen dan andersom. De kans dat een wolf een mens aanvalt, is niet groot.

Niet eerste keer dat dieren ontsnappen in Amersfoort

In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi in dezelfde dierentuin. Dat gebeurde nadat een verzorger een deur niet goed had gesloten.

De chimpansees werden doodgeschoten, omdat ze agressief gedrag vertoonden tegen medewerkers van de dierentuin. Verdoven van de dieren had te lang geduurd, bleek uit onderzoek. Er was toen sprake van een levensgevaarlijke situatie, zeiden deskundigen.