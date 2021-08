Een wolf loopt los in Dierenpark Amersfoort. De dierentuin waarschuwt bezoekers hiervoor via een Burgernetmelding.

De wolf is ontsnapt uit zijn verblijf. Wat er precies is gebeurd waardoor het dier kon ontsnappen is nog niet bekend. Dierenverzorgers proberen met man en macht de wolf weer te vangen.

De bezoekers zijn zo snel mogelijk in veiligheid gebracht in binnenlocaties op het park. Via de omroepinstallatie van het park werd iedereen op de hoogte gebracht van de loslopende wolf.

In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi in dezelfde dierentuin. Dat gebeurde nadat een verzorger een deur niet goed had gesloten. De chimpansees werden doodgeschoten omdat ze agressief waren naar medewerkers van de dierentuin. Verdoven van de dieren had te lang geduurd, bleek uit onderzoek.