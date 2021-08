Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag laten weten een lagere straf te zullen eisen tegen kroongetuige Tony de G. in het liquidatieproces Eris vanwege de Wet straffen en beschermen. Door die nieuwe wet kan iemand nog maximaal twee jaar voor het einde van zijn straf vrijkomen. Eerder kon een gevangenisstraf na tweede derde van de straf worden kwijtgescholden.

De G. wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord en het beschieten van een woning in Doorn. In eerste instantie zou er twaalf jaar cel worden geëist, maar de officier van justitie liet weten dat dit tien jaar zal worden omdat de man dan na acht jaar vrijkomt zoals zou zijn afgesproken.

Het voornemen leidde tot consternatie bij advocaat Christian Flokstra die verdachte Greg R. bijstaat. Volgens de raadsman is dit "niet zomaar iets". In de overeenkomst die de Staat heeft gesloten met de kroongetuige zou volgens hem helemaal niet staan dat De G. "netto maar acht jaar hoeft te zitten", aldus Flokstra.

De advocaat wil dan ook weten welke afspraken er precies met de kroongetuige zijn gemaakt en of het OM dan ook voornemens is een lagere straf tegen zijn cliënt te eisen.

Inhoudelijke behandeling van start

Maandag is de openingsdag van de inhoudelijke behandeling van het zeer omvangrijke liquidatieproces Eris. In de afgeladen extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam hoorden negentien verdachten waar zij verantwoordelijk voor gehouden worden.

Eris draait om in ieder geval vijf liquidaties en elf voornemens om iemand te vermoorden. Het OM hield de rechtbank voor hoe er met "ogenschijnlijk gemak, luchtigheid en koelbloedigheid over leven en dood lijkt te worden beslist".

De verdachten zeiden in een reactie tegen de rechtbank dat zij ontkennen hierbij betrokken te zijn geweest en bereid zijn om antwoorden op vragen te geven.

Hoofdverdachte Delano R. hield het kort en liet weten enkel op zittingen aanwezig te zullen zijn als dat van hem wordt gevraagd.