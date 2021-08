Terwijl de herfst voor de deur staat krijgen we zomerse temperaturen komende week. Het wordt 20 tot 23 graden met geregeld zon, aldus Weerplaza.

Met name in de eerste helft van de week is het aangenaam warm. Ook blijft het droog op de meeste plaatsen. Het is de afgelopen periode op veel plekken niet langer droog geweest dan drie dagen achter elkaar. Deze week zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.

In het noorden het oosten zijn waarschijnlijk meer wolkenvelden dan elders in het land. In de noordelijke helft van Nederland nemen de temperaturen na woensdag wat af. Als de meteorologische herfst begint op woensdag 1 september, neemt de frissere noordenwind namelijk ook toe.

Weerplaza schat de kans op enkele buien groter naarmate het weekend dichterbij komt. Er komt namelijk een lagedrukgebied uit het westen. Houdt de Grand Prix in Zandvoort het droog op 4 en 5 september? Dat hangt ervan af hoelang het lagedrukgebied boven Groot-Brittannië blijft cirkelen. Wordt vervolgd.