Bij een eenzijdig auto-ongeluk bij Raalte in Overijssel zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf jongeren gewond geraakt. Meerdere slachtoffers zijn in zeer kritieke toestand naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht, schrijft RTV Oost.

Het ongeluk zou rond 3.00 uur zijn gebeurd op de Wijheseweg. Om nog onduidelijke reden schoot de auto van de vijf jongeren van de weg en raakte het voertuig eerst een boom. Daarna schoot het voertuig over de weg en kwam het tegen een andere boom tot stilstand, zo schrijft de regionale omroep.

De brandweer moest de boom verwijderen om bij de slachtoffers te komen. Over de precieze leeftijd van de slachtoffers en waar zij vandaan komen, is verder nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De politie Oost-Nederland was zondagochtend niet bereikbaar voor verder commentaar.