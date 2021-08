29.000 bedden staan er standaard in Nederland klaar voor de opvang van asielzoekers. Toch is er geen plek voor de 2.500 mensen die uit Afghanistan gevlucht zijn en moet de ene na de andere noodopvang uit de grond worden gestampt. Hoe kan dit?

De bestaande asielzoekerscentra zitten vol omdat er meer asielzoekers komen. De afgelopen zeven weken kwamen er zestienhonderd migranten aan in Nederland, los van de instroom uit Afghanistan. Door de coronapandemie nam het aantal nieuwe vluchtelingen vanaf 2020 tijdelijk af. Maar vanaf mei gingen er dus weer meer mensen de grens over, bijvoorbeeld in het kader van gezinshereniging.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft 29.000 bedden en vroeg in 2019 al om meer capaciteit. De overheid parkeerde die vraag toen migratie afnam door het coronavirus.

Door de woningcrisis komen statushouders niet aan een woning en blijven ze in de opvanglocaties. Van de 27.500 mensen in de asielzoekerscentra zijn er 11.000 mensen met een verblijfsvergunning. Zij zijn klaar om de opvang te verlaten en verder te gaan in een gewone woning.

Maar door de enorme woningnood in Nederland is er voor hen geen huis. 6.000 mensen van deze groep wachten al langer dan veertien weken, de afgesproken tijdslimiet. Al die tijd houden ze dus een bed in een asielzoekerscentrum bezet.

Op korte termijn en lange termijn zijn duizenden extra bedden nodig. Voor de recent geopende opvanglocaties was het COA aangewezen op Defensie. Op korte termijn zegt Milo Schoenmaker in het radioprogramma 1 op 1 dat er binnen een maand tweeduizend tot drieduizend plekken bij moeten komen. Schoenmaker is de bestuursvoorzitter van het COA.

Hij geeft als voorbeeld van mogelijke plekken het vakantiepark Duinrell bij Wassenaar, waarmee het COA al afspraken heeft gemaakt. "Daarnaast kijken we naar evenementenhallen. Dat is minder prettig, want daar plaatsen we bedden in hallen met scheidingswandjes. De optie daarna is noodopvang in kleinere sporthalletjes in gemeenten. Dat scenario willen we echt niet, want dat is ontzettend onrustig."

"Op de lange termijn moeten er nog meer plekken komen, omdat gemeenten ook aangeven sommige opvanglocaties te willen sluiten. Bijvoorbeeld omdat de afspraak was dat het voor een duur van vijf jaar was. Dit jaar verliezen we daardoor duizend bedden."

Op de lange termijn denkt Schoenmaker aan drieduizend tot vijfduizend nieuwe opvangplekken, waarvan eventuele lege bedden flexibel worden benut. "Het zou zonde zijn als er bedden leegstaan, want het gaat wel om belastinggeld. Dan kunnen we ze aanbieden aan studenten en arbeidsmigranten."

De landelijke politiek doet een dringende oproep aan gemeenten voor extra woningen. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) zegt in Nieuwsuur "begrip te hebben" voor de woningtekorten waardoor mensen niet doorstromen uit de opvanglocaties. Dat was voor de coronacrisis al het geval, geeft Broekers-Knol aan.

"Vanwege een lagere instroom door corona was het vervolgens niet nodig om opvanglocaties uit te breiden. De toestroom in één keer van evacués uit Afghanistan was niet te voorzien. Ik hoop dat gemeentes helpen om het probleem te helpen oplossen."