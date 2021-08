De Tilburgse coffeeshopeigenaar Johan van Laarhoven mag zich in afwachting van zijn rechtszaak weer vrij bewegen, zonder enkelband. Dat vertelt zijn broer Frans zaterdag aan Omroep Brabant.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe ontwikkelingen rondom de zaak-Johan van Laarhoven

Van Laarhoven wordt in Nederland verdacht van het witwassen van drugsgeld. Vier van zijn shops zouden jarenlang te grote voorraden softdrugs hebben gehad. Voor het vergrijp werd hij in 2014 al veroordeeld in Thailand. Toen kreeg hij honderd jaar celstraf opgelegd, waarvan hij er twintig moest uitzitten. Begin 2020 werd hij uitgeleverd aan Nederland.

Vrijwel exact een jaar geleden werd hij na zes jaar in de cel vervroegd vrijgelaten en toegelaten tot het penitentiair programma, oftewel re-integratie in de samenleving onder elektronisch toezicht van justitie.

Volgens Frans is zijn broer blij, maar nog altijd geraakt door de veroordeling in Thailand. Zo holde zijn gezondheid achteruit terwijl hij zijn celstraf uitzat in Thailand en loopt hij als gedetineerde in Nederland tegen allerlei obstakels aan, zoals banken die hem geen bankrekening laten openen. "Een familie is een leven ontnomen."

OM en Van Laarhoven onderhandelen over situatie

Jan Sneep, de advocaat van Van Laarhoven, vertelt aan Omroep Brabant dat hij stappen wil zetten tegen het Openbaar Ministerie (OM). Het OM had Thailand namelijk om hulp gevraagd in het onderzoek naar Van Laarhoven, maar de Thaise autoriteiten vervolgden hem uiteindelijk zelf. De handelswijze kwam het OM op veel kritiek te staan.

De inhoudelijke rechtszaak rond Van Laarhoven start vermoedelijk volgend jaar. Volgens Omroep Brabant zijn die zittingen straks mogelijk overbodig: Van Laarhoven en het OM zouden zelf ook onderhandelingen voeren.