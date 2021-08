In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een explosie plaatsgevonden bij een woning aan De Boezem in Alblasserdam. Kort daarna vond de politie een explosief bij een huis aan de Merelstraat in dezelfde plaats. Beide zaken hebben mogelijk te maken met de 'vergisontvoering' van een Hoofddorper eerder deze maand.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief in de Merelstraat weggehaald en onschadelijk gemaakt, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

Beide woningen waren al gesloten op last van de burgemeester. Ze werden eerder namelijk al in verband gebracht met de 'vergisontvoering' van een 56-jarige man uit Hoofddorp. De regionale nieuwszender Rijnmond meldde destijds dat het eigenlijke doelwit van de ontvoering in het huis aan De Boezem zou wonen.

Bewoners van een huis in de Merelstraat zouden in relatie staan met dat doelwit, aldus de omroep. De ontvoeringszaak zou verband houden met de onderschepping van een grote partij cocaïne in de haven van Antwerpen. Voor de vergisontvoering van de Hoofddorper zitten zes verdachten vast.

Het Openbaar Ministerie (OM) twitterde zaterdagochtend dat het samen met de politie bekijkt of de incidenten van vrijdagnacht te maken hebben "met een lopend onderzoek naar bedreigingen van de bewoners van de beide adressen". Omdat het om een lopend onderzoek gaat, kan het OM niet inhoudelijk ingaan op vragen.

Het onderzoek is nog in volle gang. Volgens een woordvoerder zijn er sporen veiliggesteld. De politie is op zoek naar getuigen.