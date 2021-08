Het Openbaar Ministerie (OM) denkt drie mannen aan een moord in Amsterdam te kunnen koppelen door brandwonden die zij hebben opgelopen, zo werd vrijdag duidelijk in de rechtbank van Amsterdam. Deze wonden zouden zij hebben opgelopen bij het in brand steken van een voertuig dat werd gebruikt bij een schietincident waarbij een onschuldige vrouw om het leven kwam.

Op 16 mei werd er door twee personen met automatische vuurwapens geschoten op een Mercedes die uit een parkeergarage in de Maassluisstraat in Amsterdam kwam rijden. Doelwit was Anis B., de vriend van het slachtoffer. Hij bleef ongedeerd.

Op beelden is te zien dat een Volkswagen Caddy wacht tot de Mercedes arriveert. Daarop stappen er twee personen met automatische vuurwapens uit de laadruimte en nemen het voertuig met daarin het slachtoffer onder vuur.

Na de schietpartij stappen de mannen weer in en rijden met hoge snelheid weg. Niet veel later wordt de Caddy in brand gestoken. Op camerabeelden is te zien dat de personen daarbij zelf ook vlam vatten.

Verdachten Renato F., Jeremia Tjon-A-L. en Samuel Y. hadden alle drie brandwonden toen zij werden aangehouden. Laatstgenoemde werd een uur na het schietincident vrijwel bewusteloos aangetroffen in Utrecht. Hij werd uiteindelijk naar het ziekenhuis afgevoerd.

Daarnaast is er van F. ook DNA gevonden op een mondkapje, aansteker en pet die naast de Caddy lagen. Daar lag ook een tissue met DNA van Tjon-A-L.

Achtergrond moord zou conflict in onderwereld zijn

Volgens de raadslieden is er onvoldoende bewijs dat hun cliënten aan de plaats delict koppelt. Volgens de raadsman van Y., Rick Pothast, zagen getuigen dat een van de broekspijpen van een van de daders vlam vat. Maar zijn cliënt heeft aan beide benen brandwonden. Hoe die daaraan komt, wil de man niet verklaren.

Advocaat Mirjam de Vilder laat namens Tjon-A-L. weten dat hij zijn brandwonden heeft opgelopen door hete vloeistof. Nadere onderbouwing daarvan ontbreekt.

Dat Anis B. het beoogde doelwit was, zou het gevolg zijn van een conflict dat zich afspeelt in de onderwereld, meldt Het Parool. Er speelt al enige tijd een vete tussen Roger P., beter bekend als 'Piet Costa', en zijn voormalige zakenpartner Ali D. om een miljoenenbedrag. Volgens de krant wordt Anis B. gerekend tot het kamp van Ali D.