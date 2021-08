Door de frisse noordenwind blijven de temperaturen ook dit weekend aan de koele kant, zegt Weerplaza. Het hele land krijgt te maken met licht wisselvallig weer, maar met name in het oosten van het land kan het buiig zijn.

In de nacht van vrijdag op zaterdag verandert weinig aan het weer waar het land overdag ook al mee te maken kreeg. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Op enkele plaatsen kan een mistbank voorkomen.

Zaterdag wisselen wolkenvelden, zon en een enkele bui elkaar af. De meeste buien vallen 's ochtends, in de middag kan in met name het oosten en midden van het land een bui voorkomen. Door de noordenwind blijft het fris met een temperatuur van maximaal 20 graden.

Die frisse noordenwind zorgt er zondag ook voor dat het kwik blijft steken op een graad of 20. De zon breekt daarbij af en toe door, maar het oosten van het land krijgt wederom te maken met enkele buien.

Volgende week begint door de noordenwind opnieuw fris. Door de invloed van een hogedrukgebied krijgen we wel te maken met drogere dagen. Ook de temperatuur kan daarbij voorzichtig oplopen.