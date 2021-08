Maandag 30 augustus start er opnieuw een megaproces rondom liquidaties, genaamd Eris. In totaal 21 personen, van wie het gros leden van motorbende Caloh Wagoh, worden verdacht van betrokkenheid bij moorden, het uitlokken hiervan en voorbereidingen hierop. Een paar handvatten om het proces goed te kunnen volgen.

Het wordt met recht een megaproces genoemd. We hebben te maken met in totaal 21 verdachten en zij staan afwisselend terecht voor vijf liquidaties, vijf keer een uitlokking van een moord, drie voorbereidingen en het beschieten van een woning in een tijdsbestek van ruim anderhalf jaar.

Het uitlokken van een moord betekent dat er geld en of andere middelen worden aangeboden zodat iemand gedood kan worden, zonder dat hier uitvoering aan gegeven wordt.

Hoofdverdachte is Delano R., ook wel bekend als 'Keylow'. Hij is de oprichter van de Haagse straatbende Crips, die later opging in motorbende Calow Wagoh, waar R. de zogenoemde president van is.

Een andere bekende verdachte is Greg R. Hij heeft een groot deel van zijn leven achter de tralies doorgebracht en is vader van de tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar Jesse R.

Caloh Wagoh voerde moorden op bestelling uit. Waar deze strafzaak om draait, is dat leden van Caloh Wagoh bereid zouden zijn geweest om voor de hoogste bieder liquidaties uit te voeren. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was Ridouan T. de belangrijkste bieder.

De hoofdverdachte in het Marengo-proces zocht begin 2017 nieuwe mensen om zijn moorden uit te voeren. Een markeerpunt is de vergismoord op Hakim Changachi begin 2017. Nabil B. was onbedoeld betrokken bij de dood van Changachi, een goede bekende van hem. Reden voor B. om naar de politie te stappen en kroongetuige te worden.

Gevolg was dat T. niet langer gebruik kon maken van bepaalde personen om liquidaties uit te voeren, omdat de ogen van justitie op hen gericht waren. Caloh Wagoh vulde dat gat op.

Wat volgde was een reeks van liquidaties, voorbereidingen daarop en uitlokking hiervan. Het is een bitterharde en mistroostige constatering, maar de beslissingen over mensenlevens verliepen bedrijfsmatig. Zo was de moord op Justin Jap Tjong een liquidatie waarmee hoofdverdachte in het Eris-proces, Delano R., zich mocht bewijzen aan T.

Met de moord op Jap Tjong was het vertrouwen gewonnen en begon de samenwerking tussen R. en T. Wat volgde was een reeks van nog eens vier liquidaties, vijf keer een uitlokking van een moord, drie voorbereidingen en het beschieten van een woning in een tijdsbestek van ruim anderhalf jaar.

Beelden van PGP-gesprekken vormen belangrijk bewijs. Zoals in vele grote strafzaken vormt ook in Eris onderlinge communicatie gevoerd met encryptietelefoons belangrijk bewijs. Het unieke van deze zaak is dat het in dit geval niet om gekraakte berichten gaat, maar om foto's en video's van de gesprekken zelf.

Delano R. heeft namelijk beelden gemaakt van de gesprekken waarin gesproken wordt over het uitvoeren van moorden. Hij deed dit naar eigen zeggen omdat hij bezig was met een documentaire. Dit wordt niet geloofd door het OM, maar de beelden hebben een schat aan informatie opgeleverd.

Daar komt bij dat ook dit proces een kroongetuige kent: Tony de G. Hij was lid van Caloh Wagoh en was zelf betrokken bij een van de moorden en de beschieting van een woning.

Ridouan T. wordt niet vervolgd in dit proces. Hoewel zijn naam valt als opdrachtgever voor het gros van de verdenkingen, zal T. niet worden vervolgd in Eris. Het OM zegt dit mogelijk later nog te zullen doen, maar gelijktijdige vervolging in Marengo en Eris is volgens justitie niet logisch. T. hangt in Marengo een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd en je kunt in Nederland niet tweemaal tot levenslang worden veroordeeld.

De uitspraak wordt pas op 22 juli 2022 verwacht. Eris is niet alleen een megaproces in omvang, maar ook in duur. Er zijn vele zittingsdagen ingepland en begin 2022 wordt pas de strafeis verwacht, gevolgd door de pleidooien van de verdediging.

Dat het zo lang duurt, heeft ook te maken met het Marengo-proces. De rechtszaken kunnen niet tegelijk lopen omdat dit te veel vraagt van de beveiliging, zoals het vervoer. Daarnaast zijn er ook een aantal advocaten die in beide zaken optreden.