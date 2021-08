Spoorbeheerder ProRail onderneemt geen juridische stappen tegen een oud-medewerker die na haar laatste werkdag een pornovideo opnam in het hoofdkantoor van de spoorbeheerder, de Inktpot in Utrecht. In plaats daarvan zijn afspraken gemaakt met de vrouw, meldt een woordvoerder van ProRail donderdag.

Afgesproken is dat het bedrijf en de vrouw niet vertellen om welke afspraken het gaat. De video is voor zover mogelijk van alle socialemediakanalen verwijderd.

De vrouw gebruikte een toegangspasje dat zij nog had om binnen te komen. In de video is te zien dat ze rondloopt in het gebouw en seks heeft in een vergaderruimte. ProRail kon vaststellen dat de video recent is gemaakt, omdat er in de Inktpot wordt verbouwd. In de film zijn stellages te zien die er pas stonden.

Nadat de pornovideo begin augustus opdook, heeft ProRail zich beraden op maatregelen tegen de vrouw, die het bedrijf dus al had verlaten. Er zijn diverse gesprekken met haar gevoerd. "Hier laten we het bij. We hopen zoiets nooit meer mee te maken", aldus de spoorbeheerder.