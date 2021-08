Een van de agenten die zwaargewond raakte bij de schietpartij in Dordrecht is uit het ziekenhuis ontslagen, laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten. De andere agent en de aangehouden verdachte liggen nog in het ziekenhuis, maar hun situatie is stabiel.

"Het zag er aanvankelijk slecht uit, ze liggen nu in het ziekenhuis en hun toestand is stabiel", aldus het Openbaar Ministerie Rotterdam. De Rijksrecherche is donderdag ter plaatse nog bezig met onderzoek.

Drie mannen zijn aangehouden. Naast een 38-jarige Dordtenaar gaat het om twee mannen van 24 en 34 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Wat precies de aanleiding was voor de schietpartij, wordt onderzocht. "Alle drie de gewonden zijn buiten levensgevaar", aldus een OM-woordvoerder.

De identiteit van de agenten wordt niet bekendgemaakt. De Dordtenaar die kort na de schietpartij is aangehouden, zou volgens Rijnmond al langere tijd verward gedrag vertonen. Onduidelijk is volgens de omroep of hij ook heeft geschoten.

Agenten kwamen af op overlastmelding

De politie kwam woensdag rond 21.00 uur af op een melding over overlast op de Christiaan de Wetstraat. Daar schopten enkele personen tegen auto's aan. Ze waren volgens de politie aan het schreeuwen en gooiden spullen tegen deuren. Onder meer de De la Reystraat, de Toulonselaan en de Christiaan de Wetstraat werden afgezet.

Omdat agenten hebben geschoten, heeft de Rijksrecherche de leiding over het onderzoek. Rechercheurs praten met getuigen. Er zou tussen de elf en twintig keer over en weer zijn geschoten, meldden lokale media op basis van getuigen.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht reageerde kort na de schotenwisseling: "Vreselijk en onwerkelijk voor hun familie, naasten en ook voor de collega's, met wie ik zeer meeleef."