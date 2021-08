Het kamertekort onder studenten gaat dit jaar al fors toenemen omdat door het coronavirus nu meer studenten op zoek gaan naar een kamer, zegt directeur Jolan de Bie van kenniscentrum Kences tegen Trouw. De kamernood lijkt in veel studentensteden na een rustiger jaar onverminderd terug te zijn, maar nog niet overal is het tekort groter dan voorgaande jaren, blijkt uit rondgang van NU.nl.

Het tekort neem dit jaar al extra toe vanwege het coronavirus, aldus het kenniscentrum. Niet alleen zoeken (internationale) eerstejaars studenten een huis, ook tweedejaars studenten die vorig jaar thuis bleven wonen vanwege de pandemie, zijn nu op zoek naar woonruimte.

Dat de problemen groter zijn dan voorgaande jaren, is al te zien in Twente. Zeker vierhonderd buitenlandse studenten zijn nog op zoek naar een kamer, terwijl niet duidelijk is hoeveel Nederlandse studenten nog naar het oosten willen verhuizen. "We zijn bang dat niet alle studenten tijdig een kamer kunnen vinden", vertelt woordvoerder Laurens van der Velde van de Universiteit Twente aan NU.nl.

"We hebben onlangs de buitenlandse studenten geïnformeerd over de moeilijke situatie, en hen gewaarschuwd dat het niet verstandig is om op goed geluk naar Twente af te reizen. Dat kan leiden tot een grote teleurstelling", aldus Van der Velde.

Tekorten nog niet overal groter, studenten opgevangen in hostels

Andere steden zien ook dat veel studenten op zoek zijn naar huisvesting, maar zeggen dat dit nog niet meer is dan voorgaande jaren. Wel worden ook dit jaar weer (tijdelijke) maatregelen getroffen om te zorgen dat de studenten niet op straat komen te staan.

"We zien dat het voor veel studenten heel moeilijk is om een kamer te vinden, zeker voor internationale studenten", aldus woordvoerder van de Universiteit Utrecht Maarten Post. "Voor hen reserveren wij ieder jaar een aantal kamers, maar die zitten al vol."

Het dwingt de universiteit om creatieve oplossingen te zoeken. Zo kunnen buitenlandse studenten in hotels van Stayokay verblijven en vanuit daar een nieuwe plek vinden. "Wij drukken hen op het hart om vroegtijdig te beginnen met zoeken", vertelt Post. Het is niet duidelijk hoeveel studenten nog naar een kamer zoeken in Utrecht. Volgens Post is de druk "zeker niet kleiner" dan in andere jaren.

De gemeente Groningen heeft voor de studenten die echt geen plek hebben om te overnachten een noodopvang ingericht. Verblijf in de kamers aan de Donderslaan in de stad is echt tijdelijk, benadrukt de woordvoerder. "Er is op dit moment best plek om ergens te overnachten, bijvoorbeeld in een hostel. Binnen de periode dat je in de noodopvang verblijft moet je wel doorstromen naar een andere kamer. Meestal zien we dat het goedkomt."

Komende jaren veel nieuwe studentenkamers gebouwd

Het tekort aan studentenkamers loopt de komende jaren alleen maar verder op: in collegejaar 2024-2025 zal voor 50.000 studenten een tekort aan woonruimte zijn, schat De Bie in Trouw. Volgens Kences neemt het aantal studenten in het hoger onderwijs tot het studiejaar 2024-2025 toe met meer dan 100.000, van wie ongeveer de helft uitwonend is.

Ook steden houden rekening met de oplopende vraag. In Leiden wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met een behoefte van 2.700 extra studentenkamers. Op diverse plekken in de stad wordt daarom gewerkt aan het bouwen van deze woningen, zegt een gemeentewoordvoerder tegen deze website.

Volgens Kences worden de komende jaren achttienduizend nieuwe studentenwoningen gebouwd. De Bie: "Alleen als die daadwerkelijk gebouwd worden, kan het tekort ook in de rustigste tijd van het jaar tot 50.000 beperkt blijven."