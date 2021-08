Bij de Hoge Raad wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend over de Arnhemse villamoord uit 1998. De leider van het politieteam zou onder ede hebben gelogen, meldt KRO-NCRV donderdag.

Maandag begint het tweede seizoen van De Villamoord. Uit die documentaireserie zou blijken dat de leider van het politieteam onder ede voor het gerechtshof heeft gelogen dat zijn team per toeval is gestuit op een groep mannen, waarna er negen werden veroordeeld. Een eerder herzieningsverzoek werd in april afgewezen.

Bij de Arnhemse villamoord kwam 23 jaar geleden een vrouw om het leven en raakte een andere vrouw gewond. De documentaireserie wordt maandag op NPO2 uitgezonden.

"Politie en justitie hebben willens en wetens de boel belazerd, er is sprake van meineed en er is valsheid in geschrifte gepleegd", zegt advocaat Paul Acda, die zes van de veroordeelden bijstaat. Feitelijk berust het onderzoek volgens hem op informatie die kort na de moord kwam van een agent die zijn drugsverslaafde informanten betaalde voor informatie. Deze agent gaf destijds zonder toestemming leiding aan informanten in het drugs- en prostitutiecircuit van Arnhem, zo vertellen zijn oud-collega's, meldt KRO-NCRV in een persbericht.

Politie-Oost Nederland en het Openbaar Ministerie (OM) wilden tegenover de omroep niet reageren en beschouwen de zaak, na de eerdere uitspraak van de Hoge Raad, als juridisch afgerond.