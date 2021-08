Bij een schietincident in Dordrecht zijn woensdagavond twee agenten en een verdachte gewond geraakt. Er zijn in totaal drie personen aangehouden, meldt de politie.

De drie gewonden liggen in het ziekenhuis. Op het moment dat ze naar het ziekenhuis werden gebracht waren zij aanspreekbaar, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie was rond 21.00 uur op een melding over overlast in de Christiaan de Wetstraat afgekomen. Een aantal personen schopten tegen auto's aan, waren aan het schreeuwen en gooiden spullen tegen deuren, aldus de politie.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurde nadat de agenten ter plaatse waren gekomen, maar "duidelijk is dat er geschoten is", aldus de politie. Terwijl de gewonde agenten door ambulancepersoneel ter plaatse werden behandeld, werd door de politie in de omgeving gezocht naar de verdachten.

Een van hen werd gewond gevonden in de De la Reystraat. Zijn identiteit is niet bekend. De andere twee verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Het is niet bekend waar zij zijn aangehouden.

Meerdere straten na schietincident afgezet

Onder meer de De la Reystraat, de Toulonselaan en de Christiaan de Wetstraat zijn afgezet. Op de plaats van het incident wordt momenteel onderzoek gedaan. Omdat door de politie schoten zijn gelost, doet de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie Rotterdam onderzoek naar de schietpartij.

Rijnmond meldt dat op videobeelden te horen is dat er zeker elf keer is geschoten, andere ooggetuigen spreken van meer schoten.

"Inmiddels is bekend dat bij de heftige schietpartij in onze stad eerder vanavond twee agenten gewond zijn geraakt", twitterde Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht. "Vreselijk en onwerkelijk voor hun familie, naasten en ook voor de collega's, met wie ik zeer meeleef."