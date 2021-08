Op de eerste inleidende zitting in de rechtbank van Amsterdam is nog maar eens duidelijk geworden hoe heftig de gewapende overval op Schöne Edelmetaal in mei van dit jaar was. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stonden agenten doodsangsten uit tijdens wat wordt omschreven als een "wildwestachtervolging".

Zeker drie verdachten zijn nog steeds voortvluchtig met een deel van de buit die meer dan 4,2 miljoen euro waarde vertegenwoordigt, zoals dinsdag door NU.nl naar buiten werd gebracht. Hier wordt in samenwerking met België en Frankrijk onderzoek naar gedaan.

Alle zes verdachten zijn afkomstig uit België en Frankrijk en in een appartement in Antwerpen werd de overval voorbereid. Over deze voorbereidingen is door twee verdachten uitgebreid verklaard "en getuigen van een grondige, professionele en internationale samenwerking", aldus de officier.

Een aantal verdachten kwamen vanuit Parijs naar België met een Porsche Cayenne en een Audi A6, voertuigen die later zijn gebruikt bij de overval. In het appartement werden beelden getoond van de te overvallen plek op de Meeuwenlaan in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Ook werd ze verteld hoelang ze moesten wachten nadat de waardeauto van Brink's het bedrijf Schöne Edelmetaal was binnengegaan.

In het Antwerpse appartement werden verder automatische wapens, handvuurwapens, bivakmutsen, schietvesten, een slijptol en spijkers om banden lek te laten rijden aangeleverd. "Ook de vluchtauto's, de Peugeot en de Renault, zijn ter plaatse gekomen en de kentekenplaten vervangen", vult de officier aan.

Verdachten zeggen in lucht te hebben geschoten

Op de dag van de overval is er volgens het OM meerdere malen gericht geschoten op de politie, al wordt dit door alle verdachten ontkend. Zij zeggen enkel in de lucht te hebben geschoten. Volgens de verdediging ontbreekt in het dossier concreet bewijs voor het gericht schieten op de politie en wil ze graag beelden die gemaakt zijn van het incident kunnen bekijken.

Betrokken agenten verklaren echter dat er meermaals gericht op ze is geschoten. Onder andere tijdens de vlucht van de verdachten op de A10, waar ze al slingerend van de politie probeerden af te komen.

In Broek in Waterland zou een van de verdachten zich met een automatisch vuurwapen op een kruising hebben gepositioneerd. Vanaf daar zou hij op de politie hebben geschoten om ze op afstand te houden. Dit gaf de overige verdachten de mogelijkheid om de buit over te laden en auto's in brand te steken om sporen te wissen.

Door massaal ingrijpen van de politie kon het gros van de verdachten uiteindelijk worden aangehouden in een weiland. Een van de overvallers die in zijn been werd geraakt, probeerde nog te voorkomen dat hij gearresteerd zou worden door te zeggen dat hij een bomgordel om had. Een agent stortte zich echter op de verdachte waarop die toegaf te hebben gebluft. "Deze agent heeft werkelijk gedacht dat hij op een verschrikkelijke manier aan zijn eind zou komen", houdt de officier de rechtbank voor.

Het OM laat weten te onderzoeken of er nog meer mensen betrokken zijn geweest bij het organiseren van de overval.