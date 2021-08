Het Rode Kruis roept op geen spullen meer te doneren voor Afghaanse evacués. De afgelopen dagen zijn vrachtwagens vol spullen afgeleverd aan de noodopvanglocaties. Een van de voertuigen werd zelfs teruggestuurd omdat er geen plek meer was voor nieuwe donaties, schrijft RTV Noord dinsdag.

Vooral aan kleding heeft de hulporganisatie op dit moment genoeg. De komende dagen bekijkt het Rode Kruis samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) welke spullen wel nodig zijn.

Bij de noodopvanglocaties kwamen mensen de afgelopen dagen spontaan spullen brengen, zegt de woordvoerder van de hulporganisatie. "Het is geweldig dat mensen zo betrokken zijn. Er is heel veel aangeboden."

De opvanglocaties voor Afghaanse evacués zitten in Zoutkamp (Groningen), Huis ter Heide (Utrecht) en Harskamp (Gelderland). Ook Nijmegen gaat in Heumensoord evacués opvangen. Het COA waarschuwde eerder al dat de instellingen overspoeld raakten door het aantal burgerinitiatieven en de hoeveelheid ingebrachte spullen.

Per dag arriveren enkele honderden nieuwe evacués

Nederland is vermoedelijk tot in september nog bezig met het uitvoeren van evacuatievluchten vanuit Afghanistan. Het COA houdt er rekening mee dat de komende week zo'n twee- tot vierhonderd Afghaanse vluchtelingen per dag in Nederland arriveren.

Niet iedereen is blij met de komst van de Afghaanse evacués. Bij de opvanglocatie in Harskamp moest de politie dinsdagavond ingrijpen bij een protest dat uit de hand liep. Een stapel autobanden werd in brand gestoken door een menigte van ongeveer 250 mensen. Volgens Omroep Gelderland werden er leuzen als "eigen volk eerst" en "Harskamp is van ons" gescandeerd.