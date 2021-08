In vrijwel het hele land komen woensdagochtend lokaal mistbanken voor, met op sommige plaatsen minder dan 200 meter zicht.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In de loop van de ochtend ontstaan zonnige perioden. 's Middags verandert dat weerbeeld in het noorden en gaat de bewolking overheersen. In de avond is er daar bovendien kans op lichte neerslag.

De temperatuur komt woensdag uit op 19 tot 22 graden. Er staat een matige tot krachtige noordenwind.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.