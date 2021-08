Een 38-jarige dansschoolhouder uit Groningen heeft toegegeven dat hij in 2020 seks had met een van zijn leerlingen. Het meisje was destijds zeventien jaar oud.

Khalid A. dacht dat ze meerderjarig was, zei hij dinsdag in de rechtbank in Groningen. De man zou volgens de aanklacht sinds 2015 dertien personen hebben verkracht of aangerand, of pogingen daartoe hebben gedaan. Het ging om leerlingen of docenten.

A. vertelde de rechter dat hij het meisje in kwestie tijdens een intiem gesprek na een les had gevraagd hem oraal te bevredigen. "Mijn relatie was uit en die van haar ook."

De dansschoolhouder ontkent het meisje, met wie hij geen leraar-leerlingrelatie voelde, te hebben gedwongen. A. stelt dat ze eenmaal seks hebben gehad, in augustus vorig jaar. Het meisje heeft verklaard dat het vaker is gebeurd.

Dertien leerlingen en docenten deden aangifte

Sinds 2004 runde A. Groningen Dance Center (GDC) in Groningen. Dertien leerlingen en docenten, vooral minderjarigen, hebben aangifte gedaan van aanranding of verkrachting, of pogingen daartoe vanaf 2015. Dit zou onder meer zijn gebeurd tijdens privéstretchoefeningen, waarbij A. de slachtoffers assisteerde. A. zou daarbij hun handen of hoofd naar zijn geslachtsdeel hebben gebracht.

In veel aangiftes verklaren slachtoffers dat A. bij het strekken een trainingsbroek met een gat droeg. "Onzin", aldus A. Volgens zijn ex-vriendin had hij wel een dergelijk kledingstuk. Een van de slachtoffers heeft sportkleding bewaard waarop sperma van A. zou zitten.

In 2017 kwam het gedrag van A. al ter discussie te staan binnen de dansschool. Zo zou hij bij massages te ver gaan en oneerbare voorstellen hebben gedaan. Volgens A. werden zaken verkeerd geïnterpreteerd en verdraaid en was er sprake van een heksenjacht.

Bij GDC werd onder meer hiphop, breakdance, moderne dans en ballet gegeven. Voor de sluiting telde de school ruim 450 leerlingen en dertien docenten.

Het Openbaar Ministerie komt donderdag met de strafeis.