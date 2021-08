De noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in Ede, legerbasis Harskamp, biedt plaats aan achthonderd mensen. Dinsdagmorgen is de eerste bus met ongeveer honderd mensen gearriveerd, zo meldde Judith van der Laar van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdagmiddag tijdens een persconferentie.

Later op dinsdag komen er naar verwachting nog eens 145 mensen aan. Of de capaciteit van achthonderd voldoende is, kon Piet Hagenaars, kolonel van de Landmacht, bij de persconferentie nog niet inschatten. "We houden in samenwerking met het COA rekening met eventualiteiten", aldus Hagenaars.

Wegens de opvang van de evacués worden de schietoefeningen op de legerplaats tijdelijk stopgezet. Het geluid van schoten kan namelijk traumatisch zijn voor de mensen die er verblijven.

Op het moment bekijkt Defensie met het COA of het mogelijk is om de schietoefeningen te hervatten, bijvoorbeeld door met een minder groot kaliber te schieten, aldus Hagenaars.

Het COA meldde maandagavond dat Defensie de legerbasis beschikbaar stelt als noodopvang. De andere twee noodopvanglocaties zijn in het Groningse Zoutkamp en in het dorp Huis ter Heide (gemeente Zeist).

De noodopvang in Zoutkamp zit sinds maandagochtend vol.