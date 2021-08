De politie heeft opnieuw twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de fatale mishandeling op het Spaanse eiland Mallorca. Daarbij kwam de 27-jarige Nederlander Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven.

Het betreft twee achttienjarige mannen uit Hilversum. Beide mannen worden verdacht van poging tot doodslag en het plegen van openlijk geweld.

Er zaten al drie mannen vast voor betrokkenheid bij de dood van de Nederlander, zij komen eveneens uit Hilversum. Alle vijf verdachten zitten nog vast.

De politie maakte vorige week bekend dat getuigen al dertig verklaringen hebben afgelegd over de groep Nederlanders die vermoedelijk betrokken is bij de dood van Heuvelman. Nieuwe aanhoudingen werden daarom niet uitgesloten.

Van de eerste twee aangehouden verdachten, de negentienjarige S. B. en de achttienjarige H. B., is het voorarrest al tweemaal verlengd. Zij moeten de komende negentig dagen in voorarrest blijven. De derde verdachte, de achttienjarige M.T., hoort deze week waarschijnlijk of zijn voorarrest opnieuw verlengd wordt.

Negen aangiftes van mishandeling

De gewelddadigheden op Mallorca vonden plaats in de vroege ochtend van 14 juli in de badplaats El Arenal op het eiland. Heuvelman werd zodanig mishandeld dat hij enkele dagen later aan zijn verwondingen overleed. Ook andere mensen werden mishandeld.

In totaal zijn nu negen aangiftes van mishandeling gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) sluit verdere aanhoudingen niet uit. "Het onderzoek naar het geweld gaat onverminderd verder, aan de hand van getuigenverklaringen, verhoren en videobeelden", aldus het OM.