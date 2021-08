Docenten, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee jaar gemiddeld 8 procent extra loon. De tijdelijke loonsverhoging moet het voor het personeel aantrekkelijker maken om op deze scholen te gaan of te blijven werken, maakt demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) bekend.

Voor een leraar op een basisschool met een achterstand betekent de maatregel bijvoorbeeld een loonsverhoging van bruto 350 euro per maand. Een leraar op een voor de maatregel geselecteerde middelbare school krijgt gemiddeld 430 euro per maand extra. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van onder meer het aantal leerlingen op de school.

Ruim dertienhonderd scholen (15 procent van alle vestigingen in Nederland) komen in aanmerking voor de tijdelijke loonsverhoging. Deze scholen hebben te maken met veel achterstanden en uitdagende leerlingen.

"Deze scholen hebben de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en ze krijgen vacatures moeilijker vervuld. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven", aldus Slob.

Met de tijdelijke toelage moeten ook de door het coronavirus opgelopen achterstanden op deze scholen weggewerkt kunnen worden. Doordat het kabinet demissionair is, is het nog niet mogelijk om structureel extra geld beschikbaar te stellen voor het onderwijs, laat Slob weten.