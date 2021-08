De antizuivelcampagne van Dier&Recht moet stoppen. Dat heeft de kortgedingrechter van de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald. De rechter oordeelde dat de campagne de grens van vrijheid van meningsuiting overschrijdt en schadelijk is voor de melkveehouderijsector.

Het kort geding werd aangespannen door boerenprotestgroep Agractie. Vooral een campagnebeeld van een pasgeboren kalf in een kruiwagen in combinatie met de tekst dat een pasgeboren kalf direct ernstig dierenleed ondergaat als die bij de moederkoe wordt weggehaald, noemden de advocaten van van de organisatie een ernstige en onterechte beschuldiging. Zij stellen dat het scheiden van koe en kalf direct na de geboorte juist zorgt voor meer dierenwelzijn en minder ziektes en ongelukken in de stal.

Dier&Recht moet de campagneposters binnen 48 uur verwijderen uit de zeven steden waar de campagne nog loopt. Ook moet de organisatie binnen vier uur de campagne stoppen op de eigen website. Als dat niet gebeurt, geldt een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

Dier&Recht beriep zich op de vrijheid van meningsuiting en zei dat de campagne deel uitmaakt van een maatschappelijk debat over dierenwelzijn. "We vallen boeren niet aan", zei directeur Frederieke Schouten van Dier&Recht eerder. De rechter heeft nu dus anders geoordeeld.

De campagne 'Stoppen met zuivel' zou nog een week lopen.