Spanje heeft complotdenker Joost Knevel overgeleverd aan Nederland. Hij beweerde zonder bewijs dat er in de gemeente Bodegraven in de jaren tachtig een pedoseksueel netwerk actief was. In Nederland zal Knevel terechtstaan voor bedreiging en opruiing tot geweld tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel en demissionair minister-president Mark Rutte.

Knevel was samen met medecomplotdenkers Wouter Raatgever en Micha Kat actief in het Red Pill journaal. Tegen Knevel was vorige week op verzoek van Nederland een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. De Spaanse politie pakte hem op in de Spaanse badplaats Gandia, nabij Valencia.

Over RIVM-directeur Van Dissel zei Knevel volgens een persverklaring van het OM: "Wie geeft hem zijn welverdiende nekschot, die is een held." En over Rutte: "We zouden hem eigenlijk moeten opjagen de zee in of waar dan ook." Wat Knevel ook wordt aangerekend is dat hij een bewerkte video online plaatste, waarin onder anderen Rutte en Van Dissel te zien waren met een strop om hun nek.

Knevel, Raatgever en Kat beschuldigden tientallen inwoners van Bodegraven ervan onderdeel te zijn van een pedoseksueel netwerk. Dat leidde in de gemeente tot veel onrust. In februari gingen aanhangers van het drietal naar de begraafplaats in Bodegraven om bloemen te leggen op de graven van inwoners die zouden zijn vermoord.

Eind juni veroordeelde de rechter Raatgever tot negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Een week later bepaalde de rechter in een kort geding dat was aangespannen door de gemeente, dat de complotdenkers moesten afzien van het verder verspreiden van complottheorieën. Ook moesten al gepubliceerde verhalen van het internet worden verwijderd.

Kat is als enige nog op vrije voeten. Hij verblijft in Noord-Ierland. Ook tegen hem loopt een uitleveringsverzoek. Eind juli is hij daarvoor kort opgepakt, maar inmiddels is hij weer vrijgelaten. Op 3 september is er een volgende zitting in zijn zaak.