Natuurbeschermers gaan de rechter vragen een flypast, een vliegshow van straaljagers en helikopters, rond de start van de Dutch Grand Prix in Zandvoort te verbieden. De zaak dient op 1 september voor de rechtbank in Haarlem, vier dagen voor de Formule 1-race, zo meldt het samenwerkingsverband Rust bij de Kust.

Stichting Vrienden van Middenduin heeft een kort geding aangespannen. Daarin trekken Vrienden van Middenduin en andere critici van het circuit samen op.

Volgens de tegenstanders van de vliegshow is de extra geluidsoverlast die de luchtvaartvertoning zal veroorzaken "op geen enkele wijze noodzakelijk" voor de race zelf. Ze wijzen erop dat het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat grenst aan het circuit, een beschermd Natura 2000-gebied is en een deel daarvan is aangewezen als stiltegebied.

De Grand Prix in Zandvoort vindt zondag 5 september plaats. Defensie heeft een vergunning afgegeven om tussen 14.00 en 15.15 uur met helikopters en straalvliegtuigen een flypast te houden. Dat is een Formule 1-traditie die ook in andere landen wordt gedaan.

'Onnodige pleziervluchten na noodklok IPCC over CO2-uitstoot'

Marc Janssen van stichting Duinbehoud, die nauw bij diverse procedures tegen de Formule 1 in Zandvoort is betrokken, spreekt van "een vreemde situatie". "Het IPCC heeft net een alarmerend rapport over de CO2-uitstoot afgegeven en dan wil Defensie dit soort onnodige pleziervluchten gaan houden", zegt hij. Het IPCC is het panel van klimaatwetenschappers van de VN.

Naast de rechtszaak zijn tegenstanders ook een nieuwe bezwaarprocedure begonnen bij de provincie Noord-Holland. Die draait niet alleen om de vliegshow, maar ook om de evenementenvergunning voor de Formule 1, een vuurwerkshow en de vergunning voor het laten landen en opstijgen van helikopters met VIP's. Het is nog de vraag of die bezwaren op tijd zijn ingediend om voor het grote evenement te worden behandeld.

Tegen de Grand Prix, de eerste in Nederland sinds 1985, loopt ook nog een juridische procedure die vooral draait om de stikstofuitstoot die met het evenement gepaard zal gaan. Volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment is de dreigende natuurschade door die uitstoot "dermate ernstig dat de Formule 1 afgelast moet worden". Volgens advocaat Valentijn Wösten is "een zeldzaam belachelijke stikstofrekensom" gemaakt en had de provincie Noord-Holland daar niet mee mogen instemmen.

NU.nl is in afwachting van een reactie van de Dutch Grand Prix, de organisator van het race-evenement.