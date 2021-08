Tegen de verwachting van de politie in blijkt er meer dan 4 miljoen euro aan edelmetalen spoorloos na de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam in mei dit jaar. Dat staat in stukken uit het dossier, die zijn ingezien door NU.nl. De overval eindigde in een schietpartij in Broek in Waterland, waarbij een van de overvallers om het leven kwam.

De politie zei vlak na de overval ervan uit te gaan dat alle buit was teruggevonden. Maar uit onderzoek van Schöne Edelmetaal, waar de overval plaatsvond, en Brink's, verantwoordelijk voor het waardetransport, blijkt er voor iets meer dan 4,2 miljoen euro aan materialen te missen.

Toen het transport van Brink's op 19 mei arriveerde in Amsterdam, vervoerde het onder andere edelmetalen afkomstig uit Duitsland en België. De Duitse zending ter waarde van ruim 5 miljoen euro werd door de overvallers meegenomen, maar is volledig teruggevonden.

Van de zending uit België werd een hoeveelheid goederen gestolen van net iets meer dan 12 miljoen euro. Hiervan is 2,8 miljoen euro niet teruggevonden. Het gaat om 80 kilo platina en voor bijna 60.000 euro aan goud.

Het materiaal dat door Schöne Edelmetaal zou worden overgedragen aan Brink's, vertegenwoordigde een waarde van ruim 2 miljoen euro en hiervan is 1,4 miljoen euro nog niet teruggevonden.

Het AD en RTL Boulevard berichtten donderdag dat de totale waarde van het transport zeker 67,3 miljoen euro bedroeg. Dit wordt door een betrouwbare bron bevestigd aan NU.nl.

Een uitgebrande auto gevonden in Broek in Waterland Een uitgebrande auto gevonden in Broek in Waterland Foto: ANP

Medewerkers vastgebonden met tiewraps

De gewapende overval was heftig en ging gepaard met veel geweld. Mannen met bivakmutsen drongen rond 14.15 uur het filiaal van Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan binnen vlak na het arriveren van de geldtransportwagen van Brink's.

Medewerkers en beveiligers van Schöne Edelmetaal werden vastgebonden met tiewraps en ondertussen werd de buit ingeladen in gereedstaande auto's. Zeker een van de overvallers schoot met een kalasjnikov in de lucht om mensen op afstand te houden.

De politie reageerde massaal op de overval en werd zelf ook doelwit van het vuurwapengeweld. In hun vlucht schoten de overvallers op de politie, die achteraf liet weten dat het een wonder was dat er aan politiezijde geen slachtoffers zijn gevallen.

86 Politie schiet op verdachten in weiland Broek in Waterland

Drie verdachten weten te ontkomen

Volgens het AD en RTL Boulevard waren de overvallers goed voorbereid en droegen enkele van hen kogelvrije vesten. In hun voertuigen zijn walkietalkies teruggevonden.

Toch strandden zes van de in totaal tien verdachten na een achtervolging in een weiland in Broek in Waterland, waar over en weer met de politie werd geschoten. Daarbij kwam een 47-jarige Fransman om het leven.

Ook de overige verdachten komen uit Frankrijk of België. Het zou gaan om mannen die al eerder in aanraking zijn gekomen met justitie. De Amsterdamse politiechef Frank Paauw sprak eerder in Nieuwsuur van "criminelen uit de bovenkant van het criminele circuit".

Enkele van hen vluchtten via de A10 richting Diemen, waar later een uitgebrande auto werd aangetroffen. Een van die verdachten kon diezelfde 19 mei worden aangehouden op de A16 in de buurt van Kralingen. Drie overvallers wisten echter te ontkomen en zijn nog altijd voortvluchtig. In het dossier wordt het vermoeden uitgesproken dat de vermiste buit in handen is van deze verdachten.

Enkele van de mannen die zijn aangehouden hebben deels bekennende verklaringen afgelegd, maar ontkennen op de politie te hebben geschoten. Woensdag is de eerste inleidende zitting in de zaak bij de rechtbank van Amsterdam.