Bij een Poolse supermarkt aan de Snijdershof in Lelystad is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. Door de explosie is "de voordeur van het pand eruit geknald", aldus een politiewoordvoerder.

De explosie vond rond 3.30 uur plaats. De toedracht en verdere schade worden onderzocht.

Er is nog niemand aangehouden. Volgens Omroep Flevoland heeft een getuige vlak na de explosie iemand zien wegrennen.

Of de explosie verband houdt met een reeks andere explosies bij Poolse supermarkten in het land, moet nog worden onderzocht. In december en januari vonden zware explosies plaats bij onder meer Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en Beverwijk.

In die zaak vindt vandaag weer een inleidende zitting plaats, waarbij een van de drie verdachten voor de rechter verschijnt. Deze man, een 26-jarige inwoner van Amsterdam, wordt verdacht van het regelen van een chauffeur voor de aanslagen bij de Poolse supermarkten.