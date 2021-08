De dag begint met name in het oosten en zuiden van het land bewolkt. Ook kan er landinwaarts een lokale mistbank ontstaan. Een hoofdrol is er maandag uiteindelijk voor de zon.

Dankzij de zonnige perioden kan het aangenaam warm worden, met maximumtemperaturen van 23 graden in het oosten en zuiden van Nederland. De zon wordt afgewisseld door stapelwolken.

Aan zee blijft het kwik steken op 20 graden. Langs de kust kan bovendien een stevige wind waaien, waardoor het mogelijk frisser aanvoelt. In het Waddengebied staat mogelijk een krachtige wind.

