Al ongeveer tweehonderd vluchtelingenkinderen dreigen door een nieuwe maatregel van de van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ten aanzien van gezinshereniging zonder ouders op te moeten groeien in Nederland. Dat schrijft NRC zondag op basis van interne IND-stukken die het heeft ingezien. De maatregel zou volgens bronnen doorgedrukt zijn door demissionair staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol (VVD), tegen het advies van de IND-top in.

Het nieuwe beleid van de IND zorgt ervoor dat zogeheten alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers) die in Nederland worden opgevangen door een familielid, niet meer automatisch recht hebben op de hereniging met ouders, broers of zusjes, zodra is gebleken dat zij in Nederland mogen blijven. Daarmee moet een signaal afgegeven worden dat het vooruitsturen van kinderen, om zo asiel voor het hele gezin mogelijk te maken, niet loont.

Uit de stukken die NRC heeft ingezien zou verder blijken dat er bij juristen van de IND grote twijfels bestonden over de juridische haalbaarheid het beleid, dat sinds november gehanteerd wordt. "Bij de staatssecretaris zijn de juridische en praktische kwetsbaarheden bekend", zo staat volgens het dagblad te lezen in een IND-verslag. Broekers-knol zou de maatregel desondanks doorgedrukt hebben.