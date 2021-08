De politie heeft sporen van het DNA van Ridouan T. gevonden op een kogelhuls, schrijft De Telegraaf. Het is de eerste keer dat de politie hard bewijs vindt van een mogelijke link tussen T. en een liquidatie.

De kogelhuls werd aangetroffen na een moordaanslag in 2014 in Amersfoort. Bij die aanslag kwam de 38-jarige Samir 'Babbel' Jabli om het leven. De Telegraaf heeft vertrouwelijke stukken ingezien waaruit dit naar voren komt.

De recherche gaat ervan uit dat die moord door dezelfde organisatie beraamd werd als de 'vergismoord' op de onschuldige Mohammed Alarasi (22) in Amersfoort. Ridouan T. staat aan het hoofd van die organisatie. Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, bevestigt dat de bende van T. achter die liquidaties zit.

T. is de centrale verdachte in het Marengo-proces, waarin hij terechtstaat voor het beramen van meerdere moorden. De moorden op Alarasi en Jabli maken officieel geen deel uit van het Marengo-dossier.

Het DNA op de kogelhuls werd vorig jaar augustus al gekoppeld aan Ridouan T. Hij werd op 15 juli dit jaar gehoord over de vondst van zijn DNA op de kogelhuls, maar wilde geen verklaring afleggen.

Advocaat twijfelt aan waarde van vondst

Inez Weski, de advocaat van Ridouan T. laat weten dat de forensische waarde van het materiaal nog onderzocht moet worden. "Duidelijk is in ieder geval dat dergelijke sporen op een roerend goed niets zeggen over hun herkomst en tijdstip van ontstaan. Helaas wordt het dossier gevuld met meer van dit soort nietszeggend materiaal dat dan weer blijkbaar naar derden moet worden gelekt."

De zus van Mohammed Alarasi, Najima, is ontzettend blij met het nieuws over de DNA-match. "De moord moet worden opgelost. Ik hoop dat mensen die relevante informatie hebben zich melden", laat ze aan De Telegraaf weten.