Bij de meldkamer van de hulpdiensten in Friesland kwamen zondagochtend veel meldingen van wateroverlast binnen. De overlast ontstond door hevige regenval.

De brandweer is al op enkele plekken in Friesland actief. Vooral vanuit Woudsend twitteren mensen foto's en filmpjes van hoosbuien en ondergelopen straten en campingterreinen. Ook toont iemand een ondergelopen kelder.

Brandweerkorpsen uit de regio komen helpen om de overlast te bestrijden, zo meldt onder meer de brandweer in Balk.

Het KNMI riep zondagochtend code geel uit voor Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Groningen omdat daar plaatselijk erg veel regen kan vallen, soms wel 40 tot 100 millimeter. Rond 12.30 uur verviel die waarschuwing voor Drenthe en Groningen. Wel geldt code geel nu ook voor Flevoland.

Neerslagrecord verbroken

Deze meteorologische zomer telt sinds 1 juni al vijftien dagen met zware neerslag in Nederland en dat is een record, meldt Weer.nl. Het oude record dateert uit 2006 met veertien dagen.

Het is zondag de vijftiende dag met zware regenval. 2001 en 2002 kenden twaalf van zulke dagen; 1917, 1969 en 2014 elf en 2020 kwam tot 10 dagen met zware neerslag. In Nederland noemen we meer dan 50 millimeter in één dag op tenminste een van de ruim 320 officiële neerslagstations van het KNMI een dag met zware neerslag.

Op jaarbasis kende Nederland dit jaar zeventien dagen met meer dan 50 millimeter en ook dat is een record, terwijl we net over de helft van 2021 zijn. Op een tweede plek staat 2006 met 16 dagen, gevolgd door 2001 en 2014 met 14 dagen.