De dag begint bewolkt en vooral in de noordelijke helft valt op veel plaatsen (intensief) regen. Lokaal kan meer dan 50 millimeter neerslag vallen.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

De hevige regen kan leiden tot wateroverlast en het verkeer kan er hinder van ondervinden, meldt Weerplaza. In het zuiden en zuidwesten blijft het op de meeste plaatsen droog.

Ook in de rest van de dag blijft het zeer bewolkt, alleen in het binnenland kan in de middag de zon zich kort laten zien.

Het wordt zondag maximaal 20 graden bij een matige westenwind.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.