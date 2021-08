Het kwik stijgt zaterdag op plaatsen tot zomerse waarden. Het warme weer is echter van korte duur. In de nacht van zaterdag op zondag trekken buien over het land waarna de temperaturen zondag blijven steken op iets meer dan 20 graden.

Na een nacht waarin er door het ontbreken van wind gemakkelijk nevel, mist of laaghangende bewolking kan vormen, begint zaterdag op veel plekken grijs. Uiteindelijk breekt de zon door en blijft die "een mooi tijdje" schijnen, aldus Weerplaza. In het zuiden van het land kan het kwik stijgen naar 25 of 26 graden, landinwaarts wordt het rond de 22 graden.

Zaterdagmiddag ontstaan de eerste wolkenvelden in het zuiden van het land. In de avond, maar vooral in de nacht van zaterdag op zondag, trekken enkele regen- en onweersbuien over het land.

Die buien liggen zondagochtend nog in het noorden van het land. De dag begint daar regenachtig, terwijl het in de rest van het land bewolkt is met af en toe een (onweers)bui. De temperaturen lopen op naar boven de 20 graden en de zon zal zich af en toe laten zien.

Maandag trekken de buien weg en blijft het droog. Weerplaza verwacht een droge eerste helft van de week. Er zullen zonnige perioden zijn, maar door de noordoostenwind blijft de temperatuur steken rond de 20 graden.