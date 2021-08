De politie gaat een extern onderzoek instellen naar haar eigen rol in de zaak rondom de motoragent die in juli werd doodgereden door een vrachtwagenchauffeur. De externe commissie gaat onderzoeken of de politie op de juiste manier heeft gehandeld met de informatie die ze over de verdachte hadden, laat de politie vrijdag weten.

Eerder deed korpschef Henk van Essen al de toezegging aan demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de zaak te evalueren. Nu komt er dus ook een extern onderzoek, zo heeft Van Essen besloten.

Motoragent Arno de Korte overleed op 7 juli 2021 nadat hij door een vrachtwagenchauffeur werd aangereden op de Waalhavenweg in Rotterdam. De vrachtwagenchauffeur wordt verdacht dit bewust te hebben gedaan en zit sindsdien vast op verdenking van doodslag.

De vrachtwagenchauffeur was eerder bij soortgelijke incidenten betrokken. Volgens een collega van de omgekomen motoragent kreeg de politie vervolgens de instructie om de vrachtwagenchauffeur niet meer te controleren, omdat er zorgen waren over zijn gedrag.

Of de politie met de informatie die er tot dusver bekend was over de vrachtwagenchauffeur juist heeft gehandeld, moet blijken uit het onderzoek. Daarnaast heeft de politie gevraagd of de commissie kan onderzoeken of er lessen kunnen worden getrokken over de verkeersveiligheid en de veiligheid van agenten.

In de commissie zitten voormalig officier van justitie Koos Spee, plaatsvervangend Nationale ombudsman Frank van Dooren en voormalig plaatsvervangend politiechef Ad Heil. De verwachting is dat het onderzoek enkele maanden gaat duren.